انت الان تتابع خبر إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى العراق.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط مسافر أجنبي بحوزته (848) حبة مخدرة، بالتعاون مع مفرزة مكافحة مخدرات".
وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط الكمية الموزعة على شكل أشرطة وعلب قبل دخول صالة المسافرين للمنفذ وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط الكمية الموزعة على شكل أشرطة وعلب قبل دخول صالة المسافرين للمنفذ وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".