إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى العراق

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط مسافر أجنبي بحوزته (848) حبة مخدرة، بالتعاون مع مفرزة مكافحة مخدرات".

وأشار البيان إلى أنه "تم ضبط الكمية الموزعة على شكل أشرطة وعلب قبل دخول صالة المسافرين للمنفذ وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

