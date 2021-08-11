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الصحة النيابية تستضيف وزير الشباب والرياضة

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بغداد - ياسين صفوان - استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب قتيبة الجبوري، اليوم الاربعاء، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وتم الاجتماع بحضور اعضاء اللجنة النائب جواد الموسوي واكتفاء الحسناوي وعدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية".

 

واضاف البيان، ان " اللجنة ناقشت خلال الاستضافة موضوع الانشطة وبالاخص اقامة مباريات كرة القدم وضرورة الاهتمام بالاجراءات الوقائية وتشجيع الجماهير على تلقي لقاحات ".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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