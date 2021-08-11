انت الان تتابع خبر بالفيديو: الخلافات السياسية عرقلت اجراء التغييرات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم الحاجة الماسة لهذه التغييرات، إلا ان الوضع الذي يمر به البلد حالياً قد يقف حائلاً دون اجراؤها، يأتي ذلك في وقت يتحدث فيه البعض عن احتمالية وجود اتفاق بين القوى المشاركة في العملية السياسية، لاجراء هذه التعديلات بعد أجراء الانتخابات.



ورغم ما يجري الحديث عنه من مساع لاجراء التعديلات في الدستور، يرى كثيرون ان الاوساط الشعبية فقدت الثقة بإمكانية اجراء القوى السياسية أي تغييرات فعلية في إطار الدستور أو قضايا إشكالية أخرى.

