سائرون: انتخابات تشرين خادعة للشعب

وقال الموسوي في حديث لنشرة اخبار السومرية، اننا: "اعلنا عبر العديد من القنوات اننا لن نشارك في انتخابات العاشر من تشرين الاول لكونها انتخابات خادعة للشعب".

وحول سؤاله عن الانسحاب من الانتخابات الذ يعده البعض خوفا من الفشل بالانتخابات اجاب الموسوي :"هذا كلام من بعض الجهات الحزبية الفاشلة المؤمنة بفشلها بالانتخابات القادمة والتيار الصدري يعلم الجميع انه من وقت مبكر و قبل اشهر من هذه الانتخابات واعلن انه سيكون فائز بالانتخابات بمسافة بعيدة عن باقي الاحزاب وعلى هذا الاساس انه سيكون متصدي لرئاسة الوزراء وهي استحقاقنا ليس في الانتخابات القادمة وانما حتى في السابق ولكن تنازلنا عنها من اجل المصلحة الوطنية"،موضحا ان "هذا كلام لبض الزعامات السياسية التي استلمت العراق والتي هي مرفوضة من قبل الشعب العراقي، والانتخابات القادمة مهما كان موعدها ستكون نهاية لتلك الزعامات وسيعلن موتها سريريا".

