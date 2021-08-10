انت الان تتابع خبر مع اقتراب الانتخابات.. تحذيرات برلمانية من خطورة 'اللاعب الخارجي' والان مع التفاصيل

النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اشار الى ان اللاعب الإقليمي والدولي والمال المدفوع من خارج الحدود وحالات التمويل من قبل دول لجهات على حساب جهات أخرى هو امر موجود ولا يمكن انكاره خصوصا في الحملات الانتخابية.وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "اللاعب الإقليمي والدولي والمال المدفوع من خارج الحدود وحالات التمويل من قبل دول لجهات على حساب جهات أخرى هو أمر موجود ولا يمكن انكاره في الحملات الانتخابية"، مبينا ان "تلك الحالة نراها من خلال الإمكانيات المالية التي يمتلكها المرشح والضخ للحملات الانتخابية من قبل بعض الكتل والمكونات".

واضاف البخاتي، ان "هذه الظاهرة اصبحت مشخصة حتى من خلال المواطن البسيط"، لافتا الى ان "التدخل الخارجي ظهر بشكل واضح من خلال تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات اضافة الى تصريحات بعض سفراء الدول، يضاف اليها خفايا زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن وما تضمنته من توجيهات امريكية تخص الانتخابات العراقية، خصوصا ان الحكومة لم توضح بشكل شفاف ماهي النقاط التي كانت محل نقاش خلال تلك الزيارة، حيث كانت الزيارة من المفترض أنها مخصصة لمناقشة الانسحاب الامريكي وجدولة الانسحاب لكن هنالك مفردات اخرى تم مناقشتها ولم يعلن عنها".



تحذيرات من خطورة التدخل الخارجي على مستقبل العراق



النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أكد ان القيادات السياسية في العراق وحتى الشعب العراقي لديهم اصرار وعزيمة كاملة على إجراء الانتخابات ورفض التدخل الخارجي، على اعتبار ان الرضوخ لها سيؤثر سلبا على الوضع السياسي العراقي في المستقبل.

وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، انه "في كل جولة انتخابية ابتداء من انتخابات عام 2006 والتي تلتها فإن هنالك تأثير واضح للاعب الخارجي"، مبينا اننا "اليوم نسمع تصريحات بين الحين والآخر من سفراء بعض الدول وخصوصا الامريكي والبريطاني وحتى ممثلة الأمم المتحدة في العراق التي تعلن في أكثر من مناسبة بان الوضع الانتخابي والامن الانتخابي غير متوفر بشكل جيد في محاولة لتشويه الحقائق وارباك المشهد".

واضاف راضي، ان "القيادات السياسية في العراق وحتى الشعب العراقي لديهم اصرار وعزيمة كاملة على إجراء الانتخابات ورفض التدخل الخارجي، على اعتبار ان الرضوخ لها سيؤثر سلبا على الوضع السياسي العراقي في المستقبل".