انت الان تتابع خبر بالفيديو: الورقة البيضاء تواجه انتقادات عدة لعدم تطبيق العديد من فقراتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اما الورقة البيضاء التي طرحت قبل سنة من الان فلم يتحقق منها شئ..والوعود المستقبلية التي تقدمها الحكومة التي بقي على رحيلها شهران فقط لن تنجز..بحسب مراقبين بينوا بان الامر ليس بهذه السهولة ويحتاج لسنوات عدة.



ويتخوف عديدون من ان تكون الورقة البيضاء اداة من ادوات الفاسدين لقضم اموال الدولة والاستحواذ على مقدرات المواطنين..لذا يجب دراستها من جديد في المرحلة المقبلة، أي من قبل الحكومة والبرلمان المنتخبين الجديدين.