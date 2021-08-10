تسليم دعوة الكاظمي للملك سلمان لحضور قمة بغداد الإقليمية

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ايلاف من لندن: اعلنت وزارة الخارجية العراقية الاثنين ان وزيرها فؤاد حسين سلم في الرياض نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان دعوة من الكاظمي موجهة الى الملك سلمان لحضور قمة بغداد الاقليمية.

واشار المتحدث الرسمي بأسم الخارجية العراقية احمد الصحاف الى ان وزيرالخارجية فؤاد حسين التقى في الرياض مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان حيث بحثا علاقات بلديهما وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة.. وناقشا القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

واضاف المتحدث في بيان تابعته "ايلاف"ان الوزير العراقي سلم الى نظيره السعودي "رسالة دعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظميّ مُوجهة إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن إجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها في بغداد نهاية الشهر الحالي".

كما بحث الوزيران "تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بين بلديهما وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وتتوقع مصادر عراقية ان ينوب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان عن العاهل السعودي للمشاركة في اعمال القمة.

حضور أميركي وأوروبي

ويسعى العراق لاحتضان قمة تضم 10 دول من دول الجوار بالإضافة إلى مشاركة دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب قطر والإمارات ومصر. يشار الى ان مبعوثين عراقيين يواصلون تسليم دعوات الكاظمي الى قادة دول لحضور القمة حيث كان وزير الخارجية العراقي قد سلم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة الدعوة لحضور القمة وبحث معه مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات بين تركيا والعراق والوضع في المنطقة .. فيما كان وزير التخطيط العراقي خالد بتال قد سلم في الثالث من الشهر الحالي دعوة رسمية من الكاظمي إلى أمير دولة الكويت الشيخ الامير نواف الاحمد الصباح لحضور القمة التي ستعقد بحضور اوروبي

بهدف تعزيز العلاقات بين دول الاقليم وتقرب وجهات نظرها فيما يخص الامن الاقليمي وتطوير تعاونها في مختلف المجالات.

حل الخلافات

ومن جانبه اعلن مصدر حكومي في بغداد ان الكاظمي يُحضر لمؤتمر إقليمي كبير لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة موضحا ان القمة ستعقد بالاضافة الى مشاركة قادة دول الجوار العراقي بحضور زعماء كل من قطر والامارات ومصر .

وأشار الى أن "المؤتمر يهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بينها في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية".

واضاف إن "القمة الاقليمية ستناقش ضبط الحدود بين الدول المشاركة وتعزيز العلاقات في مختلف ميادينها وحل أزمة المياه والمساهمة بحل الخلافات بين بعض دول المنطقة .وخاصة بين السعودية وأيران.

كما يهدف انعقاد هذا المؤتمر في بغداد وهو الأول من نوعه بعد عام 2003 على هذا المستوى إلى استعادة دور العراق الإقليمي وسيكون الأول من نوعه على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي استضافها بغداد أواخر حزيران

يونيو الماضي والتي أطلق عليها قمة المشرق الجديد.