بكمين محكم.. شرطة بابل تطيح بمتهمين بـ 'الإرهاب'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عنصرين متهمين بـ "الإرهاب" شمالي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الرافدين، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة الى مديرية شرطة محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة " ٤ إرهاب ".



واضافت ان "ذلك تم خلال كمين أمني على أحد الطرق الرئيسة في قاطع المسؤولية شمالي المحافظة"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهة المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

