انت الان تتابع خبر الحلبوسي يلتقي رئيس ديوان الوقف السني ويصدر توجيهات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، توجيهات عقب اجتماعه مع رئيس ديوان الوقف السني.
وقال مكتبه في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، لمتابعة متطلبات نينوى أثناء زيارته المحافظة".
وبحسب البيان، فقد وجه الحلبوسي "بإعداد خطة لتأهيل وتأثيث مساجد المحافظة، والإسراع في إنجاز تأهيل جامع ومرقد النبي يونس، والمباشرة بإعادة تأهيل جامع الموصل الكبير".
وبحسب البيان، فقد وجه الحلبوسي "بإعداد خطة لتأهيل وتأثيث مساجد المحافظة، والإسراع في إنجاز تأهيل جامع ومرقد النبي يونس، والمباشرة بإعادة تأهيل جامع الموصل الكبير".