الحلبوسي يلتقي رئيس ديوان الوقف السني ويصدر توجيهات

وقال مكتبه في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً مع رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، لمتابعة متطلبات نينوى أثناء زيارته المحافظة".

وبحسب البيان، فقد وجه الحلبوسي "بإعداد خطة لتأهيل وتأثيث مساجد المحافظة، والإسراع في إنجاز تأهيل جامع ومرقد النبي يونس، والمباشرة بإعادة تأهيل جامع الموصل الكبير".

