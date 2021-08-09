الرئيس الفرنسي يدعو طهران للعودة الى مفاوضاف فيينا

وكذلك، دعا الرئيس الفرنسي طهران إلى "أن تستأنف سريعا المفاوضات في فيينا بهدف إنهائها"، الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني أن هذه المفاوضات يجب أن تضمن "حقوق طهران"، وفق الرئاسة الإيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تحفظ المفاوضات بشأن الاتفاق النووي "حقوق" الجمهورية الإسلامية.



ونقل بيان الرئاسة أن رئيسي شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، على أنه "في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا".