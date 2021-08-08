الاعرجي: مغادرة قوات OTH استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الاثنين، مغادرة قوات OTH التابعة للتحالف الدولي هي استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا.

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، ، "نرحب بخطوة مغادرة قوات OTH التابعة لقوات التحالف في العراق، وعودتها إلى قواعدها في الكويت".

واعتبر الاعرجي الخطوة "جاءت استجابة لمخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق وأمريكا، وهي تأكيد لما تم الاتفاق عليه والتزام ومصداقية للطرفين".

وأعلنت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، أمس السبت، عن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت.