بشأن تصحيح الدفاتر الامتحانية.. توصية للتربية بشأن طلبة الثالث المتوسط

ودعا، وزارة التربية الى "زيادة حجم المراعاة للطلبة والمرونة بشكل أكبر خلال مراحل التصحيح مع اضافة درجات لهم وفقا للممكن، لضمان رفع مستوى النجاح بينهم الى أفضل مستويات".

بغداد - ياسين صفوان - وجه عضو لجنة التربية البرلمانية، رعد المكصوصي، اليوم الاحد، دعوة الى وزارة التربية بشأن طلبة الثالث متوسط.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012