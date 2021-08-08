انت الان تتابع خبر السلاح المنفلت والانسحاب الأمريكي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في ظل السلاح المنفلت.. اقرار بصعوبة إجراء الانتخابات بموعدها،، والشيوعي يلوح بامكانية العدول عن خيار المقاطعة.
= بغداد ترحب ببدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد،، وتنفي وجود معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة.
= وصول مليوني جرعة من لقاحي فايزر وسينوفارم.. والصحة تطلق حملة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد.
= حرب معلنة على خطوط نقل الطاقة.. الامن والدفاع تعد تفجير الابراج اكبر من تحدي داعش.
= وصول مليوني جرعة من لقاحي فايزر وسينوفارم.. والصحة تطلق حملة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد.