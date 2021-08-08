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السلاح المنفلت والانسحاب الأمريكي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في ظل السلاح المنفلت.. اقرار بصعوبة إجراء الانتخابات بموعدها،، والشيوعي يلوح بامكانية العدول عن خيار المقاطعة.
= بغداد ترحب ببدء انسحاب القوات الأمريكية من البلاد،، وتنفي وجود معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة.

= حرب معلنة على خطوط نقل الطاقة.. الامن والدفاع تعد تفجير الابراج اكبر من تحدي داعش.

= وصول مليوني جرعة من لقاحي فايزر وسينوفارم.. والصحة تطلق حملة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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