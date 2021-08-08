عمليات البصرة تعلن نتائج عدة عمليات أمنية

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السوومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على ٩ مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة أثنين منهم تجارة وتعاطي المواد المخدرة وأخر مطلوب وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي"، مبيناً أن "القوة المنفذة للواجب تتكون اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج الطوارئ وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية".وأشار البيان إلى "تمكن القوة المنفذة للواجب من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ١٥ وعدد اثنين رشاشة متوسطة BKC واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة ومواد مخدرة وعجلات مظللة غير اصولية لا تحمل لوحات مرورية".

ومن جانب آخر، تمكنت القوة المرتبة من خلال السيطرات المشتركة القبض على ١٣ مطلوب بقضابا القتل والشروع بالقتل والسرقة والمخدرات وكذلك مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة، بحسب البيان.

