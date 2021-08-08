الكشف عن تسلم ميسي عقده مع سان جيرمان

وبعد أن تواترت الأنباء عن المفاوضات بين الطرفين، ربما بات الإعلان عن الاتفاق الرسمي بين سان جيرمان وميسي مسألة وقت، بالنظر لما نشره أخيرا، خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو.

وغرد الصحفي الإيطالي الخبير بسوق الانتقالات عبر تويتر اليوم الأحد قائلا إن "خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، تسلم العقد من مسؤولي بي إس جي، صباح اليوم الأحد".



وأضاف رومانو أيضا أن "ليونيل بصدد الموافقة على بنود هذا التعاقد بمجرد إصلاح بعض التفاصيل النهائية".

وكان ميسي أكد في مؤتمر وداعه لنادي برشلونة الإسباني، أن الفريق الفرنسي أحد الأندية التي يتفاوض معها بعد فشل تجديد عقده مع البارسا.

وقال ليو: "بمجرد صدور بيان نادي برشلونة يوم الخميس الماضي، تواصل معي عدد من الأندية، وباريس سان جيرمان أحد الخيارات المطروحة".