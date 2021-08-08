أردوغان يتسلم دعوة الكاظمي لحضور قمة الجوار العراقي

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"الخليج 365" من لندن: اعلنت وزارة الخارجية العراقية الاحد ان وزيرها فؤاد حسين سلم الرئيس التركي اردوغان دعوة رسمية من الكاظمي لحضور قمة الجوار العراقي التي ستعقد في بغداد نهاية الشهر الحالي.

وقالت الخارجية العراقية ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسلم خلال استقباله لوزيرها فؤاد حسين دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لحضور مؤتمر قمة الجوار العراقي المقرر عقدها في بغداد نهاية الشهر الحالي على مستوى القادة.

واشارت الى انه تمَّ خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات بين تركيا والعراق والوضع في المنطقة كما قالت في بيان صحافي تاببعته "ايلاف".

وبذلك يكون اردوغان ثاني زعيم دولة مجاورة للعراق يتلقى دعوة لحضور القمة بعد ان سلم وزير التخطيط العراقي خالد بتال في الثالث من الشهر الحالي دعوة رسمية من الكاظمي إلى أمير دولة الكويت الشيخ الامير نواف الاحمد الصباح لحضور القمة التي ستعقد بحضور اوروبي بهدف تعزيز العلاقات بين دول الاقليم وتقرب وجهات نظرها فيما يخص الامن الاقليمي وتطوير تعاونها في مختلف المجالات.

قمة اقليمية لاتفاقات تعاون

اعلن مصدر حكومي في بغداد ان الكاظمي يُحضر لمؤتمر إقليمي كبير لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة موضحا ان القمة ستعقد بالاضافة الى مشاركة قادة دول الجوار العراقي بحضور زعماء كل من قطر والامارات ومصر.

وأشار الى أن "المؤتمر يهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بينها في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية".

بغداد تستضيف مؤتمر الفاو للامم المتحد

وعلى صعيد التحركات الدولية للعراق فانه من المقرر ان تستضيف العاصمة بغداد أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي 36 لدول الشرق الادنى وشمال أفريقيا في شباط فبراير 2022 .

وقالت وزارة الخارجية العراقية ان سفيرتها صفية السهيل مندوبة العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما اعلنت عن استضافة بغداد للمؤتمر الإقليمي الـ (36) لدول الشرق الادنى وشمال أفريقيا لمنظمة الفاو للتنمية والزراعة التابعة للامم المتحدة في شباط 2022 على مستوى وزراء الزراعة للدول الاعضاء، وبحضور كبار مسؤولي المنظمة الدولية وخبراء الأمم المتحدة.

وأعتبرت الوزارة ان الموافقة على عقد الاجتماع في بغداد إشارة واضحة لعودة بغداد لدورها الطبيعي بإستضافة الاجتماعات الأممية على مستوى وزاري رفيع وبحضور ومشاركة دول إقليم الشرق الادنى وشمال أفريقيا.

واوضحت ان الأمم المتحدة اكدت موافقتها على طلب العراق ممثلاً بمندوبيها لدى منظمة الفاو على الاستضافة الرسمية للمؤتمر، وتم إعلام مندوبية العراق رسمياً فضلاً عن إعلان ذلك في افتتاحية الجلسة الرئيسية للحوار الإقليمي للاطراف المعنية التي اجتمعت بمؤتمر تحضيري حواري بعنوان "التعافي ومعاودة التشغيل نحو الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الادنى" والذي انعقد افتراضياً بادارة العراق حيث تراس الجلسة الافتتاحية ميثاق عبد الحسين الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية".