الحلبوسي يوجه بإعادة تأهيل أبنية البنك المركزي في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، بإعادة تأهيل أبنية البنك المركزي في محافظة نينوى.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "يواصل اجتماعاته مع الجهات المعنية لمتابعة مطالب أهالي نينوى أثناء زيارة سيادته المحافظة، حيث اجتمع مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب". ووجه الحلبوسي، "بإعادة تأهيل أبنية البنك المركزي في محافظة نينوى، وإعادة التعامل مع شركات الصرافة المجازة قبل 2014 في المدن المحررة المدققة أمنياً أسوةً بالمحافظات الأخرى".

