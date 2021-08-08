طالبان تسيطر على ولاية جديدة شمال افغانستان

ونشر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في "تويتر"، صورة تظهر علم الحركة وهو يرفرف فوق وسط مدينة تالقان، مركز ولاية تخار.

وكتب المتحدث تعليقا على هذه الصورة أن "تخار أصبحت فعليا تحت إدارة "طالبان".



من جانبه، أفاد حساب ما يعرف بـ"الإمارة الإسلامية" التابع لـ"طالبان" على "تويتر" أن مسلحي الحركة سيطروا على السجن المركزي في تخار وأطلقوا سراح جميع أسراها المعتقلين هناك."

وفي حال ثبوت صحة هذه الادعاءات ستصبح تخار ثالث ولاية في شمال أفغانستان سقطت بالكامل في قبضة "طالبان" خلال الأيام الأخيرة بعد ولايتي نيمروز وجوزجان.