انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تعلن حصيلتها الامنية خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن الحصيلة الامنية لأفواج طوارئ المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية.