انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تعلن حصيلتها الامنية خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن الحصيلة الامنية لأفواج طوارئ المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوزن ان " الحصيلة الامنية لافواج طوارئ المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية تضمنت القاء القبض على ٥٣ متهما مطلوبا قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، ابرزها ٧ متهمين بالقتل ومتهم بالشروع بالقتل و٣ متهمين بالسرقة ومتهمين اثنين بالنصب والاحتيال".
واضافت انه "تم ضبط ٣٦عجلة و ٥٥ دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية و ٨ بنادق نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد كلاشنكوف واعتدة مختلفة ومادة مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات".
واضافت انه "تم ضبط ٣٦عجلة و ٥٥ دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية و ٨ بنادق نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد كلاشنكوف واعتدة مختلفة ومادة مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات".