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الاقامة تسفر 127 شخصا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم القانون

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الاقامة في بغداد، اليوم الاحد، عن تسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "ملاكاتها قامت خلال المدة من (٢٠٢١/٨/١ ولغاية ٢٠٢١/٨/٨) بتسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية".

واضافت ان "قرار التسفير والابعاد جاء لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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