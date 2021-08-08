انت الان تتابع خبر الاقامة تسفر 127 شخصا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم القانون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الاقامة في بغداد، اليوم الاحد، عن تسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "ملاكاتها قامت خلال المدة من (٢٠٢١/٨/١ ولغاية ٢٠٢١/٨/٨) بتسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات خارج الاراضي العراقية".
واضافت ان "قرار التسفير والابعاد جاء لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".
واضافت ان "قرار التسفير والابعاد جاء لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".