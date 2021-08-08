انت الان تتابع خبر الاقامة تسفر 127 شخصا من جنسيات مختلفة لمخالفتهم القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شؤون الاقامة في بغداد، اليوم الاحد، عن تسفير وابعاد 127 شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي.