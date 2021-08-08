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مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في سبع محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 14 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة في عدد من المحافظات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان مفارزها ألقت القبض على 14 متهما في محافظات "البصرة- وذي قار - وواسط - والمثنى - وميسان - والأنبار - وصلاح الدين ".

واضافت انها "ضبطت بحوزتهم انواعا من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".


واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 " مخدرات".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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