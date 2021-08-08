مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في سبع محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان مفارزها ألقت القبض على 14 متهما في محافظات "البصرة- وذي قار - وواسط - والمثنى - وميسان - والأنبار - وصلاح الدين ".

واضافت انها "ضبطت بحوزتهم انواعا من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".



واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 " مخدرات".