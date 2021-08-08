اليابان.. أوامر بإجلاء 160 ألف شخص بسبب إعصار 'لوبيت'

وقد وصل إعصار "لوبيت" في الوقت الحاضر إلى الشاطئ بالقرب من مدينة ماكورازاكي.

ويبلغ الضغط في المركز 990 هكتوباسكال، وتصل سرعة الرياح المصاحبة إلى 108 كيلومترات في الساعة، يمكن أن يصل هطول الأمطار إلى 300 ملم في المنطقة يوميا.



كما حذر الخبراء من تزايد خطر الانهيارات الأرضية والفيضانات.