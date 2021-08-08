أثنت على جهودها.. برلمانية تدعو أمانة بغداد لتوسعة مشاريعها

بغداد - ياسين صفوان - دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد، أمانة بغداد الى مواصلة "مشروع نهضة بغداد" والتوسع فيه ليشمل كافة مناطق العاصمة مع الإلتفات الى الكاظمية ومجاوراتها التي يتطلع أهلها الى تأهيل مناطقهم.

وقالت نصيف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد كل المشاهد السلبية في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة والتي انتقدناها في بياناتنا، نرى مشاهد ايجابية في مؤسسات اخرى تثلج الصدور وتعطينا أملاً بأن هناك أشخاص يعملون بإخلاص ويخدمون شعبهم بصدق، وخير نموذج على ذلك أمانة بغداد التي أنجزت مشاريع خدمية ممتازة خلال فترة قياسية، من بينها تطوير شارع الصناعة الذي اصبح ايقونة لشوارع العاصمة، وتطوير الشوارع المحيطة بالمقبرة الملكية في الاعظمية، وتأهيل شارع ١٤ رمضان والشروع بتطوير شارع الفلاح في مدينة الصدر، وإكساء العديد من المحلات السكنية في جانبي الكرخ والرصافة، وإحالة تطوير ٨ محلات سكنية من ضمنها الفضيلية التي لم يدخل التطوير بها سابقا، وهناك تحليل لإحالة ٣٥ محلة وشارع رئيسي قيد الانجاز".



وأضافت، "في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل الى أمين بغداد وكوادر الأمانة كافة والعمال والمهندسين الذين يعملون تحت أشعة الشمس ويتحملون الظروف القاسية لخدمة شعبهم، ندعو بقية الوزارات الى أن تحذو حذو أمانة بغداد وتعمل بضمير لتجعل الناس يشعرون بأن هذه الوزارات قدمت شيئاً لهم".

