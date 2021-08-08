ميسي يجهش بالبكاء في المؤتمر الصحفي بعد تركه لبرشلونة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - ‏الأسطورة ليو ميسي: اليوم تأتي لحظة الوداع

‏الأُسطورة ليو ميسي: لدي الكثير من الاشياء الجميلة وايضا الاشياء السيئة لكن هذا النادي جعلني ما انا عليه الان

‏الأُسطورة ليو ميسي: اعطيت كل شيئ لهذا النادي وهذا القميص منذ اليوم الاول حتى يومي الاخير

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الأسطورة ليو ميسي: اليوم تأتي لحظة الوداع، سنوات طويلة قضيت حياتي هنا منذ الصغر، منذ سن 13. بعد اكثر من 20 سنة ارحل انا وزوجتي وابنائي، عشت هنا في هذه المدينة كل هذه السنوات الرائعة وحتى لو رحلت من هنا سأعود الى هُنا، وعدت ابنائي وزوجتي بأننا سنعود يومًا ما الى هُنا

‏الأُسطورة ليو ميسي: انا ممتن لكل من في النادي