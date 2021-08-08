خلال 24 ساعة.. حركة طالبان تسيطر على عاصمة ولاية ثانية

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت حركة طالبان خلال 24 ساعة من السيطرة على عاصمة ولاية ثانية في أفغانستان، ويأتي ذلك في إطار توسعاتها الميدانية منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في مايو.

وسيطرت حركة "طالبان" على ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان، حيث احتلت مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان،إلى جانب مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز، فيما تحاول القوات الحكومية منع سقوط مدن أخرى بأيدي الحركة.

وأفاد نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا "للأسف، سيطرت طالبان على مدينة شبرغان"، موضحا أن القوات الحكومية والمسؤولين "فروا باتجاه المطار".

ويشار إلى أن جوزجان هي معقل أمير الحرب السابق الماريشال عبد الرشيد دوستم الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا. وهو معروف بتبديل ولاءاته ووحشيته.

ويذكر أن طالبان سيطرت على أجزاء واسعة من الأرياف في أفغانستان منذ شنت سلسلة هجمات في مايو تزامنت مع بدء آخر مراحل انسحاب القوات الأجنبية. والجمعة سقطت مدينة زرنج في نيمروز (جنوب) بأيدي طالبان "من دون قتال"، وفق نائب حاكم الولاية، وكانت بذلك أول عاصمة ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.