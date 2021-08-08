نائب يرجح ترحيل التصويت على هذا القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - رجح النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اليوم الاحد، ترحيل قانون الاسلحة المعدل والمعد من الحكومة مؤخرا الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، إن "البرلمان عانى حالة من البرود والجمود في ممارسة عمله خلال الفترة الاخيرة بسبب الغياب المتكرر، ما اثر بشكل مباشر على تشريع العديد من القوانين المهمة ومن بينها قانون جرائم المعلوماتية، والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التي تهم المواطن وكانت لدينا امنية بتمريرها قبل نهاية الدورة الحالية".



واضاف البخاتي، "لن يستطيع مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان من اقرار اي قانون"، لافتا الى ان "قانون الاسلحة يعتبر من القوانين المهمة والتي تضبط إيقاع المجتمع العراقي وتسيطر على حركة السلاح خارج اطار الدولة، وكان من المفترض ان يصل للبرلمان من الحكومة قبل فترة لا تقل عن اربعة او خمسة اشهر وليس في هذه المرحلة"، مشددا على أنه "للأسف الشديد فقد تأخرت الحكومة كثيرا، بالتالي فان القانون سيتم ترحيله الى مجلس النواب المقبل".



وكان مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، أعلن في 2 / آب /2021، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.