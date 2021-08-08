تعرف على حصاد ميداليات العرب في طوكيو.. افضل مشاركة بتاريخ الاولمبياد

وشارك العرب على مدار 16 يوما في مجمل المسابقات، حيث قدموا افضل مشاركة لهم في تاريخ الاولمبياد بحصد 18 ميدالية ملونة، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وجاءت الميداليات بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات.



وحلت قطر في المركز الأول، بفضل حصدها لذهبيتين وبرونزية، بينما تعتبر مصر "الوصيفة" أكثر الدول تحقيقا للميداليات (6 ميداليات) بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، لذلك تأتي في المركز الثاني.

وجاءت تونس في المركز الثالث بذهبية وفضية، وخلفها المغرب بذهبية وحيدة، والأردن بفضية وبرونزية، ثم السعودية بفضية وحيدة وكذلك الأمر مع البحرين، وحققت الكويت ميدالية برونزية وحيدة وهي نفس حصيلة سوريا في مؤخرة الترتيب.