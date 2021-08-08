عمليات بغداد تصدر تنويها الى المواطنين بشأن موعد المقابلات

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، تنويها الى المواطنين بشأن موعد المقابلات.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من الفريق الركن قائد عمليات بغداد يواصل قسم الشؤون المدنية للأغراض العسكرية استقبال المواطنين من سكنة العاصمة (حصرياً) لغرض الاستماع الى شكاواهم والمعاضل التي تواجههم قدر تعلق الامر بقيادتنا وفيما يخص الجانب الأمني فقط والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها".

واضاف، البيان، انه "تقرر تغيير موعد مقابلات المواطنين من يوم الخميس الى يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويجب ان يكون المواطن صاحب الشأن متواجد في استعلامات القيادة في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء من كل أسبوع".