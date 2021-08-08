استهداف جديد يوقف خطا حيويا لنقل الطاقة الكهربائية في نينوى

وذكرت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف فجر اليوم نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم 23 نوع (XYB) برج عبور وبارتفاع 60 مترا، برج عبور نهر دجلة مما ادى الى سقوطه وحدوث تقطع في الاسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر بمحافظة نينوى، مما ادى الى ضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".وأضافت، أن "كوادرنا قد عملت على نفس الخط وانجزت اعمال نصب البرج المرقم 28 من خلال عمل متواصل استمر لغاية الخامسة فجرا من اعادة نصب البرج واعادة الخط الى الخدمة، وفعلا دخل الخط بالخدمة الساعة (5:30) وتوقف نتيجة العمل التخريبي الساعة (5:45)، اي انه استمر 15 دقيقة فقط بالعمل وتم استهدافه وخرج عن الخدمة".

وتابع البيان "على الفور شرعت ملاكاتنا الهندسية والفنية من مجاهدي فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط لاعادته الى الخدمة بأسرع وقت".



وأشار إلى، "تعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية الى عدد كبير من الاعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لابراج نقل الطاقة خلال الايام القريبة الماضية، مما ادى الى توقف خطوط ناقلة عدة وسقوط 16 برجا ناقلا للطاقة في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين".