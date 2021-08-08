انت الان تتابع خبر مصرع 14 شخصا بإنقلاب حافلة غربي تركيا (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انحرفت حافلة ركاب عن طريق سريع غرب تركيا، اليوم الأحد، مما أدى إلى انقلابها ومقتل 14 شخصا.
وذكر مكتب حاكم ولاية باليكسير أن 18 شخصا أصيبوا في الحادث، ويتلقون العلاج في خمسة مستشفيات.
وأوضح المكتب الإعلامي أن الحافلة انقلبت الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي (01.40 بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أن 11 شخصا لقوا حتفهم على الفور. فيما توفي ثلاثة آخرين في المستشفى.
وأوضح المكتب الإعلامي أن الحافلة انقلبت الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي (01.40 بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أن 11 شخصا لقوا حتفهم على الفور. فيما توفي ثلاثة آخرين في المستشفى.
و تداول مستخدمون صورا ومقاطع مصورة للحادث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".