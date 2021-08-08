مصرع 14 شخصا بإنقلاب حافلة غربي تركيا (صور)

وذكر مكتب حاكم ولاية باليكسير أن 18 شخصا أصيبوا في الحادث، ويتلقون العلاج في خمسة مستشفيات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الحافلة انقلبت الساعة 04:40 بالتوقيت المحلي (01.40 بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أن 11 شخصا لقوا حتفهم على الفور. فيما توفي ثلاثة آخرين في المستشفى.

