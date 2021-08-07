قمة عراقية : لا تأجيل للانتخابات عن موعدها المقرر

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ايلاف من لندن : أكدت قمة عراقية لرئاسات البلاد والقوى السياسية السبت تمسكها باجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر في اكتوبر من دون تأجيل .. فيما اقترح الكاظمي تشكيل لجنة للحوار مع المقاطعين لها وإقناعهم بالمشاركة.

وعُقد في القصر الحكومي بغداد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق حيث عرضت المفوضية

شرحاً مفصلاً عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وأكد الكاظمي تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف".

كما أجمعت القوى السياسية الوطنية على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وتمسكها بهذا الموعد.

وجدّد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات للعدول عن قرارها حيث اقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة وإقناعها بالعدول عن قرارها من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.

مخرجات الاجتماع

وعقب الاجتماع كشف حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عن أبرز مخرجاته موضحا انه خرج باجواء ايجابية .

وأضاف أن الحاضرين أكدوا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل.. موضحا أن "الاجتماع ناقش جميع القضايا التي تخص الانتخابات سواء من الجانب التقني أو توفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتجاوز الصعوبات التي تواجهها".

مقاطعون للانتخابات

وفي وقت سابق أعلن ز عيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي والحزب الشيوعي وجبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك مقاطعتها للانتخابات اضافة الى حوالي 14 تنظيما من القوى السياسية الاخرى.

وكان اجتماع للرئاسات العراقية الثلاث مع رؤساء قوى وأحزاب عقد الاسبوع الماضي قد دعا ا القوى السياسية التي أعلنت عدم المشاركة في العملية الانتخابية لأي سبب كان إلى العودة عن هذا القرار، والبدء بحوار صريح لتحصين العملية الانتخابية وحماية الديمقراطية في البلد.

وشدد المجتمعون على أن مشاركة كل الأطراف السياسية في العملية الانتخابية يمثل خياراً وطنياً سليماً ويحقق الغايات المرجوة لخدمة شعبنا، وتحقيق تطلعاته المشروعة.

وكانت المفوضية العراقية العليا للانتخابات قد اعلنت الاسبوع الماضي عن مصادقتها على سجل الناخبين العام بعدد (8273) مركز اقتراع وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا بعد حذف بيانات ( 43.293) ناخبا متوفيا وردت أسماؤهم من وزارتي الصحة والعمل .