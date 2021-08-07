انت الان تتابع خبر الإطاحة بداعشي نفذ عمليات اغتيال في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الحشد الشعبي، السبت، إلقاء القبض على المجرم الداعشي (محمد حسين ملا علي) الذي نفذ عمليات اغتيال بحق المواطنين وسط قضاء خانقين بحافظة ديالى.
ونقل إعلام الحشد الشعبي عن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، قوله إنه “تم القاء القبض على المجرم بعملية نوعية استباقية سريعة في اقل من 24 ساعة على تنفيذ العملية”، مبينا أنه “تم تشكيل فريق من الاستخبارات وقوة خاصة من قيادة قاطع عمليات ديالى وبإشراف مباشر من قبلنا”.
وأضاف الموسوي، أن “الداعشي استخدم دراجة نارية بعملية الاغتيال بحق رجل الاعمال حازم الشكرجي واثنين من المواطنين معه، حيث كانوا يمارسون أعمالهم في مكتب للعقارات في شارع المزرعة وسط القضاء إذ أطلق الارهابي النار عليهم، ما اسفر عن اصابتهم بجروح بليغة قبل ان يلوذ المجرم بالفرار باتجاه البساتين، حيث قام بإخفاء الدراجة ودفن السلاح داخل البستان لكي يخفي ادوات الجريمة”.
وأضاف الموسوي، أن “الداعشي استخدم دراجة نارية بعملية الاغتيال بحق رجل الاعمال حازم الشكرجي واثنين من المواطنين معه، حيث كانوا يمارسون أعمالهم في مكتب للعقارات في شارع المزرعة وسط القضاء إذ أطلق الارهابي النار عليهم، ما اسفر عن اصابتهم بجروح بليغة قبل ان يلوذ المجرم بالفرار باتجاه البساتين، حيث قام بإخفاء الدراجة ودفن السلاح داخل البستان لكي يخفي ادوات الجريمة”.