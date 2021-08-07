انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 7973 إصابة جديدة، مقابل تماثل 9112 حالة للشفاء، وتسجيل 59 حالة وفاة بالفيروس.
وأدناه تفاصيل الإصابات..
ابو دشير -------------25
ابو غريب ------------50
الاسكان --------------13
الاعلام ---------------23
البياع ----------------25
التاجي ---------------64
الحارثية --------------17
الحرية ---------------38
الدورة ---------------69
الرحمانية -------------21
السيدية --------------34
الشالجية -------------22
الشرطة الخامسة -------18
الشرطة الرابعة ---------5
الشعلة ---------------38
الصالحية------------- 8
الطارمية -------------25
العامرية -------------18
العطيفية ------------23
الغزالية --------------33
القادسية -------------19
الكاظمية -------------44
اللطيفية -------------22
المحمودية -----------62
المشاهدة ------------16
المنصور------------- 43
المواصلات -----------23
النصر والسلام --------22
اليرموك -------------40
اليوسفية -------------21
حي الجامعة ----------25
حي الجهاد -----------42
حي الخضراء ----------21
حي العامل -----------35
حي العدل -----------23
حي الفرات -----------16
سبع البور------------27
ابو غريب ------------50
الاسكان --------------13
الاعلام ---------------23
البياع ----------------25
التاجي ---------------64
الحارثية --------------17
الحرية ---------------38
الدورة ---------------69
الرحمانية -------------21
السيدية --------------34
الشالجية -------------22
الشرطة الخامسة -------18
الشرطة الرابعة ---------5
الشعلة ---------------38
الصالحية------------- 8
الطارمية -------------25
العامرية -------------18
العطيفية ------------23
الغزالية --------------33
القادسية -------------19
الكاظمية -------------44
اللطيفية -------------22
المحمودية -----------62
المشاهدة ------------16
المنصور------------- 43
المواصلات -----------23
النصر والسلام --------22
اليرموك -------------40
اليوسفية -------------21
حي الجامعة ----------25
حي الجهاد -----------42
حي الخضراء ----------21
حي العامل -----------35
حي العدل -----------23
حي الفرات -----------16
سبع البور------------27