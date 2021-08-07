انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 7973 إصابة جديدة، مقابل تماثل 9112 حالة للشفاء، وتسجيل 59 حالة وفاة بالفيروس.

وأدناه تفاصيل الإصابات..

ابو دشير -------------25

ابو غريب ------------50

الاسكان --------------13

الاعلام ---------------23

البياع ----------------25

التاجي ---------------64

الحارثية --------------17

الحرية ---------------38

الدورة ---------------69

الرحمانية -------------21

السيدية --------------34

الشالجية -------------22

الشرطة الخامسة -------18

الشرطة الرابعة ---------5

الشعلة ---------------38

الصالحية------------- 8

الطارمية -------------25

العامرية -------------18

العطيفية ------------23

الغزالية --------------33

القادسية -------------19

الكاظمية -------------44

اللطيفية -------------22

المحمودية -----------62

المشاهدة ------------16

المنصور------------- 43

المواصلات -----------23

النصر والسلام --------22

اليرموك -------------40

اليوسفية -------------21

حي الجامعة ----------25

حي الجهاد -----------42

حي الخضراء ----------21

حي العامل -----------35

حي العدل -----------23

حي الفرات -----------16

سبع البور------------27