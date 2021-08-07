رئاسة البرلمان والزراعة يبحثون ملف صرف مستحقات الفلاحين

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، التقى اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، و وكيل وزارة التجارة غسان فرحان المحمدي".وتم خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث ملف صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم أنحاء العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في المدن المحررة".

وناقش المجتمعون، "المضي بتنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 50 من قانون الموازنة والتي نصت: (على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد)، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابته جراء تغيير سعر صرف الدولار".



كما تم بحث "عدد من الملفات الزراعية ومنها دعم المنتج المحلي، في ضوء خطط الوزارة، للمضي برفع مستويات الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني ومنها الدواجن، فضلا عن التطرق إلى توحيد الجهود باتجاه تشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة من خلال توفير سبل النجاح للقطاع الزراعي".