عمليات البصرة تنشر حصيلة عملية أمنية

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية باشرت بعمليات واسعة ضمن مركز محافظة البصرة من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وكذلك أفواج ومديريات ومراكز شرطة محافظة البصرة وذلك للبحث عن المطلوبين قضائيا".وأشارت القيادة إلى "تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على ٧ مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة أثنين منهم بتجارة المخدرات والمشروبات الكحولية وثلاثة آخرين وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي، وتمكنت القوة المنفذة للواجب من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد/٨ بالإضافة إلى كميات من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة".

من جانب آخر، تمكنت القوات الأمنية، وفق البيان، من "إلقاء القبض على إحد المطلوببن بسرقة الأسلاك الكهربائية بالجرم المشهود بعد المتابعة ونصب الكمين تم اعتقالة ووجد بحوزتة كمية كبيرة من الاسلاك الكهربائية المسروقة".

