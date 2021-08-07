تطور جديد يُقرب ميسي من سان جيرمان

وكان ميسي قد توصل لاتفاق مع برشلونة حول تجديد عقده، ومن المفترض أن يوقع عليه، الخميس الماضي، لكن النادي أعلن أن البرغوث سيرحل بشكل رسمي بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

ووفقًا لشبكة "TNT Sports" اللاتينية، فإن ممثلي ميسي متواجدون الآن في مدينة نيس الفرنسية، لحسم انتقال البرغوث إلى سان جيرمان في الساعات القليلة المقبلة.



وقالت تقارير إسبانية، أمس الجمعة، إن ممثلي ميسي سيغادرون برشلونة قريبًا على متن الطائرة الخاصة بالبرغوث صوب فرنسا.

وزعمت الصحافة الفرنسية أن عقد ميسي سيكون لمدة عامين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وأن اللاعب سيحصل على 40 مليون يورو سنويًا.