الحلبوسي يصدر 4 توصيات تخص نينوى

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "اجتمع مع وكلاء وزارة الداخلية لمتابعة الشكاوى التي وردت من أهالي نينوى أثناء زيارته إلى المحافظة".

ووجه الحلبوسي، "بصرف مخصصات بعض منتسبي وزارة الداخلية في محافظة نينوى".



ووجه أيضاً "بفتح منفذ آخر لمديرية مرور محافظة نينوى لتسهيل مراجعة المواطنين، وفتح منفذ في الجانب الأيمن لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة وتمكين المواطنين من الحصول عليها بإجراءات ميسرة".

وشدد على ضرورة "إيجاد حل لمشكلة تسجيل سيارات المواطنين التي تأخر تسجيلها بسبب ظروف الحرب على داعش الإرهابي".

