الصدر يدعو لتجنيب العراق ويلات الحروب والدمار

وقال حسن العذاري، مستشار الصدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، "يقول سماحة السيد الصدر القائد: على الحكماء من القوم ان يُجنّبوا العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار".

وأضاف، "يجب المحافظة على مركز التشيع في العالم (النجف الاشرف). فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

