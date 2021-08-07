انت الان تتابع خبر الصدر يدعو لتجنيب العراق ويلات الحروب والدمار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، الحكماء لتجنيب "العراق والشيعة والتشيع" ويلات الحروب والدمار.
وقال حسن العذاري، مستشار الصدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، "يقول سماحة السيد الصدر القائد: على الحكماء من القوم ان يُجنّبوا العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار".
وأضاف، "يجب المحافظة على مركز التشيع في العالم (النجف الاشرف). فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".
وأضاف، "يجب المحافظة على مركز التشيع في العالم (النجف الاشرف). فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".