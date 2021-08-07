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الصدر يدعو لتجنيب العراق ويلات الحروب والدمار

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بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، الحكماء لتجنيب "العراق والشيعة والتشيع" ويلات الحروب والدمار.
وقال حسن العذاري، مستشار الصدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، "يقول سماحة السيد الصدر القائد: على الحكماء من القوم ان يُجنّبوا العراق والشيعة والتشيع ويلات الحروب والدمار".

وأضاف، "يجب المحافظة على مركز التشيع في العالم (النجف الاشرف). فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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