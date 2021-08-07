اخبار العالم / اخبار العراق

تابعوا في نشرة السومرية.. ملفات الانتخابات والفساد والهجرة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملفات الانتخابات والفساد والهجرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = رئاسات البلاد تتمسك بموعد إجراء الانتخابات،، واتهامات تطال جهات متنفذة بتأجيج الشارع قبيل الاقتراع.
= التيار الصدري يصر على خيار الانسحاب والمقاطعة.. والمفوضية ترد طلبا لجعل العد والفرز يدويا في محطات التصويت.

= بغداد توقف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا.. وتحقق بعمليات تهريب اوقعت عراقيين في مصير مجهول.


= شبهات فساد بملف شراء اجهزة طبية في البصرة.. والبرلمان يستضيف وزيري الدفاع والداخلية بشأن الاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا