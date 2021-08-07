انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملفات الانتخابات والفساد والهجرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = رئاسات البلاد تتمسك بموعد إجراء الانتخابات،، واتهامات تطال جهات متنفذة بتأجيج الشارع قبيل الاقتراع.
= التيار الصدري يصر على خيار الانسحاب والمقاطعة.. والمفوضية ترد طلبا لجعل العد والفرز يدويا في محطات التصويت.
= بغداد توقف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا.. وتحقق بعمليات تهريب اوقعت عراقيين في مصير مجهول.
= شبهات فساد بملف شراء اجهزة طبية في البصرة.. والبرلمان يستضيف وزيري الدفاع والداخلية بشأن الاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة.
= بغداد توقف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا.. وتحقق بعمليات تهريب اوقعت عراقيين في مصير مجهول.
= شبهات فساد بملف شراء اجهزة طبية في البصرة.. والبرلمان يستضيف وزيري الدفاع والداخلية بشأن الاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة.