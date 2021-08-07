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محافظة عراقية تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت خلية الأزمة في محافظة بابل، اليوم السبت، قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت الخلية في مؤتمر صحافي، إنه "تقرر غلق المسابح والجوامع والحسينيات، كما تقرر إكمال اللقاحات للكوادر التربوية ورؤساء الأقسام في المؤسسات الحكومية".

وأشارت إلى أنه "لن يكون هنالك غلق للطرق أثناء فترة المواكب الحسينية الا بصورة ضيقه".


وشهدت الآونة الأخيرة، تسجيل العراق أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا، من تفشي الوباء.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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