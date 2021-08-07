محافظة عراقية تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

وقالت الخلية في مؤتمر صحافي، إنه "تقرر غلق المسابح والجوامع والحسينيات، كما تقرر إكمال اللقاحات للكوادر التربوية ورؤساء الأقسام في المؤسسات الحكومية".

وأشارت إلى أنه "لن يكون هنالك غلق للطرق أثناء فترة المواكب الحسينية الا بصورة ضيقه".



وشهدت الآونة الأخيرة، تسجيل العراق أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا، من تفشي الوباء.