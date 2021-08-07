الدفاع المدني تسيطر على حريق في جامعة عراقية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق كلية الكوت الجامعة والذي اندلع في الاقسام الداخلية للبنات"، مبيناً أنه "تجري الان عمليات التبريد".

وأشار إلى أن "خبير الادلة الجنائية سيباشر مهامه لمعرفة اسباب الحريق".



وكان المصدر قد أفاد في وقت سابق من اليوم، لـ الخليج 365، بان "حريقا اندلع داخل الاقسام الداخلية التابعة لكلية الكوت الجامعة".