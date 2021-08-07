السومرية تنشر قائمة المنتخب الوطني التي ستغادر إلى إسبانيا

وسيخوضُ منتخبنا تدريباته بتمام الساعة السابعة مساءً، بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد ومدرب الحراس أحمد جاسم، في الوحدة التدريبية التي ستكون مفتوحةً أمام جميع وسائل الإعلام لتغطية تدريبات أسود الرافدين.وسيغادرُ منتخبنا الوطني يوم غدٍ الاحد عبر طائرة للخطوط الجوية العراقية إلى إسبانيا للدخول في معسكرٍ تدريبي هناك بقيادة المدرب الهولندي (أدفوكات) في التجمع الرسمي الأول للمنتخب مع المدرب الجديد الذي سيقود أسود الرافدين في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتضمُ قائمة المنتخب الوطني التي ستغادر إلى إسبانيا (24) لاعباً، هم كلٌ من : جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر لخط الوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم.