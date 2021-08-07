صحة كردستان تعلن الموقف الوبائي اليومي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي خلال الـ24 ساعة الماضية.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها أجرت 10502 حالة فحص لتظهر النتائج إصابة 1052 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 251078".

وأشار البيان إلى اكتساب 614 مريضاً الشفاء التام ليصل عدد حالات التعافي إلى 204875".

وبحسب بيان الصحة فإن 11 مصابا بالوباء توفوا خلال آخر 24 ساعة ليكون مجموع الوفيات الكلي منذ تفشي الجائحة ولغاية الآن 4911.