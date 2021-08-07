اخبار العالم / اخبار العراق

روسيا: الموجة الثالثة لكورونا أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر روسيا: الموجة الثالثة لكورونا أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أن الموجة الثالثة من وباء المستجد أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة.

وقال موراشكو للصحفيين: "الموجة الثالثة، بسبب تغير السلالة، أكثر عدوانية وتنتشر بسرعة أكبر بين السكان".

 

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في موسكو، وهو سلالة هندية معدلة، في يوليو/تموز الماضي.

 

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في مقابلة مع القناة "الأولى"، عن تطعيم نحو مليون مواطن في سن التقاعد باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

وقال سوبيانين: "اليوم بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا مليون متقاعد في موسكو... لم يتم تسجيل مضاعفات، بل على العكس، هؤلاء الناس، كما نرى، يمرضون بشكل أقل، ومعدل وفيات أقل".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا