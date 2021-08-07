روسيا: الموجة الثالثة لكورونا أكثر عدوانية بسبب تغير السلالة

وقال موراشكو للصحفيين: "الموجة الثالثة، بسبب تغير السلالة، أكثر عدوانية وتنتشر بسرعة أكبر بين السكان".

وتم اكتشاف نوع جديد من فيروس "كورونا" في موسكو، وهو سلالة هندية معدلة، في يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في مقابلة مع القناة "الأولى"، عن تطعيم نحو مليون مواطن في سن التقاعد باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال سوبيانين: "اليوم بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا مليون متقاعد في موسكو... لم يتم تسجيل مضاعفات، بل على العكس، هؤلاء الناس، كما نرى، يمرضون بشكل أقل، ومعدل وفيات أقل".