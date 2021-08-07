تدمير وكر لداعش ومقتل وإصابة ارهابيين داخل عجلة في ديالى (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم السبت، مقتل واصابة ارهابيين داخل عجلة وتدمير وكرا لداعش في محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة الاولى وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية اكدت وجود وكراً وعجلة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى وعلى اثرها وبالتعاون مع الفوج الاول لواء الثاني، تم استهداف العجلة والوكر بالاسلحة المتوسطة والهاونات".



وأضافت ان "الاستهداف ادى الى حرق العجلة وقتل واصابة من فيها وتدمير الوكر".