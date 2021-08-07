نجوم برشلونة يودعون ميسي برسائل مؤثرة (صور)

"الشيء الوحيد الذي يمكنني إخبارك به وأن كل محبي كرة القدم سيفكرون في الأمر نفسه: شكرا لك! شكرا لك على كل ما فعلته في برشلونة! للمدينة وللنادي. لقد غيرت كل شيء! أنا متأكد من أنه ليس وداعا بل إلى اللقاء، وأن طريقك سيتقاطع مرة أخرى مع نادي برشلونة.. كنت قدوتي بكل شيء، بالتوفيق لك ولعائلتك أينما ذهبتم".

جيرارد بيكيه

"سيتغير كل شيء في كامب نو، في مدينة برشلونة وفي أنفسنا. بعد أكثر من 20 عاما في النادي، ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. أحيانا تكون الحقيقة قاسية جدا.. التقينا في عام 2000، كنا في الثالثة عشرة من العمر وكانت أمامنا مسيرة مهنية.. في موسمي الأول، بعد عودتي إلى نادي برشلونة، فزنا بالثلاثية، وأصبحت أفضل لاعب على الإطلاق.. أنت الآن تغادر، لكنني أعلم أنك ستعود يوما ما. هناك أشياء معلقة يجب القيام بها. استمتع أينما ذهبت واستمر في الفوز لأنك فقط تعرف كيف تفعل ذلك. هنا سنفتقدك. أحبك يا ليو".



سيرجي روبرتو

"عندما كنت صغيرا، كان حلمي أن ألعب لفريق برشلونة الأول، لكن بعد أن فعلت ذلك بجانبك، أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لم أتخيل ذلك أبدا.. أشكرك على كل البهجة التي قدمتها لنا، أشكرك على كل هدف سجلته.. أشكرك على كل الألقاب التي احتفلنا بها، أشكرك على أخذ هذا النادي إلى القمة، أشكرك على جعل الكثير من الناس يحلمون بكرة القدم التي تقدمها.. وقبل كل شيء أشكرك للقيام بذلك مع هذا القميص. لا يمكننا أبدا أن نعيد لك كل ما قدمته لنا، أتمنى لك ولعائلتك كل الخير والتوفيق. نحن نحبك وسنفتقدك كثيرا".



مارك تير شتيغن

"ليو، لقد كان من دواعي سروري أن ألعب معك طوال هذه السنوات وأن أحضر العديد من الأفراح الهامة فيما يتعلق باللحظات والألقاب. على الرغم من أننا من وقت لآخر لا نشارك نفس الرأي، فقد ذهبنا دائما في نفس الاتجاه، ونما كل واحد منا كشخص يتجاوز الفوز أو الخسارة. شكرا!.. لقد صنعت التاريخ مع نادي حياتك وستظهر كأسطورة كرة قدم حقيقية، وهو إنجاز لن يتمكن لاعب كرة القدم من الاقتراب منه أبدا، لقد غيرت كرة القدم. أتمنى لك ولعائلتك التوفيق فيما ينتظركم".