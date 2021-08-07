مصر تخفق بالحصول على برونزية اليد بالاولمبياد

وحقق منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المركز الرابع، وهو إنجاز تاريخي لم يحققه أي منتخب عربي وأفريقي من قبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الماتادور الإسباني بنتيجة 19-16، قبل أن يحافظوا على تقدمهم خلال أحداث الشوط الثاني.



وحاول الفراعنة، مجاراة الماتادور في الشوط الثاني، ونجحوا في معادلة النتيجة، لكن حالة من عدم التوفيق واجهت لاعبي مصر بشكل كبير.