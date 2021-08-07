'واتسآب' تعلن موقفها بشأن محاربة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

وكتب كاثكارت على "تويتر": "اطلعت على المعلومات التي نشرتها آبل، وأنا قلق، أعتقد أن هذا موقف خاطئ وعقبة بالنسبة لخصوصية الناس حول العالم".

وأضاف كاثكارت "الناس سألوا ما إذا سنطبق هذا النظام في (واتسآب)، والجواب هو لا".



وأشار إلى أن "واتسآب بذلت جهودا كبيرة لمحاربة انتشار المواد الإباحية المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا، وخاصة تطوير المزايا التي تسمح بالإبلاغ عن مثل هذا المحتوى وحجبه".