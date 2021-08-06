انت الان تتابع خبر ميسي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" فإنه لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بين ميسي وباريس سان جيرمان.

وأوضحت الإذاعة أن: "ميسي أبلغ النادي الباريسي بأنه مستعد للعب بقميصه خلال الموسم المقبل".

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تعمل حاليا على ضبط الميزانية لتصبح مناسبة لعقد الصفقة الكبرى مع ميسي.



وأوضحت أن المفاوضات بين الطرفين تدور حول عقد يمتد لموسمين، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام ثالث (اختياري).

بينما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن طائرة ميسي الخاصة تتواجد حاليا في مطار "إل برات" في مدينة برشلونة، بانتظار التوجه إلى مدينة نيس الفرنسية، للالتقاء بمسؤولي باريس سان جيرمان، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة: "لا يمكن تأكيد وجود ميسي ضمن هذه الرحلة، لكن وفقا لعدة مصادر سيكون على متن الطائرة".



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مصدرا من النادي الباريسي، أكد أن ميسي سيوقع وسيحظى بأموال أكثر بكثير من التي عرضها عليه برشلونة، حيث كان "البرغوث" سيتخلى عن الأموال للبقاء مع الفريق الكتالوني.

وزعمت تقارير عدة اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بضم ميسي، إلى جانب باريس سان جيرمان، بعدما أخفق برشلونة في تجديد عقد اللاعب وتسجيله لدى رابطة الليغا الإسبانية، وأعلن رسميا يوم الخميس، عدم استمرار أسطورته الأرجنتيني معه.

