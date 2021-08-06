في صلاح الدين.. الأمن يدمر مضافات ونفق لداعش

وقال اللواء رسول، في بيان، إن "المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، نفذ واجباً في سلسلة جبال بلكانة ومناطق شرق قضاء طوزخرماتو".

وأضاف، أن "المقر تمكن خلال الواجب من تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبرة هاون".

